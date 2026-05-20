В московских школах ввели курс по изучению истории родного края

В столичных школах ввели новый курс по изучению родного края — он разработан специально для учеников 5−7-х классов при участии ведущих московских историков и педагогов. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

«В пятом классе ребята изучают историю города с древнейших времен до середины XVI века, в шестом — с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории — ее проходят в 7-м классе», — написал градоначальник в своем канале в «Максе».

По словам мэра, в учебниках много иллюстраций, исторических карт с вопросами и задачами, а также разнообразные задания. Есть немало познавательных рубрик: «Загадки Москвы», «Что скрывают названия?», «Москва и москвичи». «Из них ребята узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с историей города», — отметил Собянин.

Есть у учебника и электронная версия — она представлена на портале моямосква.онлайн. В ней среди прочего доступны экскурсионные маршруты по историческим местам и много другой познавательной информации, так что почитать интересно будет даже взрослым.

Например, в учебнике для 7 класса рассказывается о Москве XX века — этот период авторы пособия назвали столетием перемен. В первой главе повествуется о реконструкции Москвы в 1930-е и 1940-е годы, обороне города во время Великой Отечественной войны, послевоенных годах и т. д.

Учебник прошел экспертизу научных институтов и лучших педагогов Москвы, подчеркнул Собянин.

