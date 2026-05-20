Сборная Венгрии по хоккею одержала самую крупную победу на ЧМ за 87 лет

Венгерские хоккеисты со счетом 5:0 разгромили британцев, в 1939 году они со счетом 8:1 обыграли бельгийцев.

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Венгрии по хоккею одержала свою самую крупную победу в элитном дивизионе чемпионата мира с 1939 года. В матче группового этапа мирового первенства в Швейцарии венгерские хоккеисты со счетом 5:0 разгромили британцев.

В 1939 году венгры со счетом 8:1 обыграли бельгийцев и одержали самую крупную победу на турнирах в истории. С тех пор венгерские хоккеисты не громили соперников в матчах элитного дивизиона чемпионата мира.

Сборная Венгрии набрала 3 очка и занимает 4-е место в таблице группы А. Британцы очков не набрали и располагаются на последней, 8-й строчке. В следующем матче венгры 22 мая встретятся с немцами. Команда Великобритании 21 мая сыграет со сборной Швейцарии.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.

Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.

