В Чехии устали от помощи беглым украинцам: МИД выдвинул свои требования

МИД Чехии намерен ужесточить правила выдачи гуманитарной помощи украинским беженцам. Об этом пишет «РБК-Украина».
Согласно поправкам к закону, о которых пишут местные СМИ, украинцы с временной защитой смогут получать выплаты только при условии работы, ведения бизнеса или постановки на учет в службу занятости.
Кроме этого, необходимо также находиться в Чехии не меньше 16 дней в месяце получения помощи. Так МВД страны намерено бороться с возможными злоупотреблениями соцвыплатами.
По данным на ноябрь 2025 года в европейских странах под временной защитой находились 4,3 млн украинцев. При этом граждане Украины чаще других просили убежища в России с начала 2026 года.
