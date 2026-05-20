Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна без всяких оснований обвинил Россию за появление украинского дрона над территорией своей страны.
«Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», — написал министр в соцсети X.
По сообщению Минобороны Эстонии, 19 мая румынский истребитель F-16 впервые сбил над страной украинский дрон. В ответ Таллин заявил Киеву, что не давал согласия на использование своего воздушного пространства. Украинская сторона признала принадлежность аппарата и, по имеющимся данным, извинилась.
В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. По его словам, Альянс якобы имеет все необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве. Полковник Виктор Баранец отметил, что НАТО «сломает зубы» в попытках захватить Калининградскую область.