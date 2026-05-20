«Выпил воды, очнулся в рабстве»: Повара из России похитили в Камбодже

В Камбодже мужчина из России отпил воды, предложенной «работодателем», и очнулся в рабстве. Об этом рассказал сам пострадавший изданию «КП».
Российский шеф-повар Алексей Коротеев решил найти работу в Азии — агент пообещал ему заработную плату в пять тысяч долларов. В столице Камбоджи его встретил водитель и протянул бутылку воды. Он выпил, вкуса не почувствовал, но вскоре потерял сознание. Очнулся россиянин на бетонном полу из-за пинков надзирателей — мужчина оказался в скам-центре, где его принудили работать на мошенников.
Все пленники спали на гамаках на холоде, умывались из общей бочки и плохо питались, работая при этом по 18 часов в сутки. За провалы их били палками по пяткам.
— Практически не кормили, воду давали, если только заскамил кого-то и тому подобное. Могли применить электрошок, били по пяткам. Иногда душили, — рассказал Коротеев.
В какой-то момент он смог сбежать через разогнутую решетку в туалете. Ночью мужчина перелез через забор и побежал в джунгли, наутро вышел к морю. Позже его обессиленного обнаружили рыбаки, которые вызвали полицию.
Сейчас россиянин восстанавливается. Несмотря на пережитое, возвращаться в РФ он пока не планирует и продолжает искать работу в Азии, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что в Камбодже был спасен российский шеф-повар, который поселился в шалаше в джунглях и довел себя до анорексии. Алексей Коротеев жил в роще недалеко от пляжей Риам без пищи и нормального укрытия.