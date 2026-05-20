«Выпил воды, очнулся в рабстве»: Повара из России похитили в Камбодже

Российский шеф-повар Алексей Коротеев решил найти работу в Азии — агент пообещал ему заработную плату в пять тысяч долларов. В столице Камбоджи его встретил водитель и протянул бутылку воды. Он выпил, вкуса не почувствовал, но вскоре потерял сознание. Очнулся россиянин на бетонном полу из-за пинков надзирателей — мужчина оказался в скам-центре, где его принудили работать на мошенников.