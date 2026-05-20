Астрономическое лето придет в Россию к полудню 21 июня

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Астрономическое лето придет в Россию примерно за полчаса до полудня 21 июня, это будет третье воскресенье месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«В день летнего солнцестояния 21 июня в 11:24 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В Северном полушарии Земли наступит астрономическое лето», — сказали ТАСС в планетарии.
Вблизи солнцестояния Солнце как бы замирает (останавливается) в верхней точке максимального склонения, поэтому этот день называют солнцестоянием. В последующие дни оно начнет постепенно терять высоту. Световой день 21 июня будет самым длинным в году.