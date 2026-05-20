Тайваньская писательница стала лауреатом Международной Букеровской премии

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Писательница Ян Шуанцзы с Тайваня стала лауреатом Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2026), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман «Тайваньский травелог» (Taiwan Travelogue). Об этом объявила на торжественной церемонии в Лондоне председатель жюри — британская писательница Наташа Браун. Прямая трансляция велась на сайте премии.
Престижную награду литератор получила за исторический роман, написанный на китайском языке. Его действие происходит в 1938 году, когда Тайвань находился под японским колониальным управлением, а в центре повествования оказывается японская писательница Аояма Тидзико.
Ян Шуанцзы получит вознаграждение в размере ?50 тыс. ($67 тыс.). По существующим правилам победитель должен разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык. Им стала тайваньско-американская переводчица Лин Кинг.
«Тайваньский травелог» стала первой в истории премии победившей книгой на китайском языке. Как сообщили в оргкомитете, роман, охватывающий множество тем — от колониализма и власти до любви, классовых отношений, положения женщин в обществе и блюд традиционной кухни, сразу стал популярен среди читателей на китайском языке, как только был выпущен в 2020 году. Представленная как переводные мемуары путешественника, посетившего Тайвань в 1930-х годах, книга заставила многих поверить в то, что это настоящий перевод с японского языка лишь недавно обнаруженных записок.
Букеровская премия была учреждена в 1968 году и впервые вручена на следующий год. До 2013 года награда присуждалась только авторам англоязычных произведений, проживающим в одной из стран Содружества, Ирландии или Зимбабве, однако затем оргкомитет разрешил номинировать книги писателей и из других государств, написанные на английском языке и опубликованные в Соединенном Королевстве. В 2025 году лауреатом премии стала писательница из Индии Бану Муштак с романом «Сердце-лампа» (Heart Lamp).