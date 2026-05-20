Тайваньская писательница стала лауреатом Международной Букеровской премии

«Тайваньский травелог» стала первой в истории премии победившей книгой на китайском языке. Как сообщили в оргкомитете, роман, охватывающий множество тем — от колониализма и власти до любви, классовых отношений, положения женщин в обществе и блюд традиционной кухни, сразу стал популярен среди читателей на китайском языке, как только был выпущен в 2020 году. Представленная как переводные мемуары путешественника, посетившего Тайвань в 1930-х годах, книга заставила многих поверить в то, что это настоящий перевод с японского языка лишь недавно обнаруженных записок.