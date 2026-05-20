Правительство предложило новые меры для борьбы с кибермошенниками: им будет сложнее избавиться от сим-карт

Правительство РФ дополнило второй пакет мер против кибермошенников нововведением. Теперь расторгать договор на связь хотят разрешить не ранее чем через 90 дней после его оформления. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ЦИПР-2026.
«То есть мошенник не сможет быстро “избавиться” от симки, которую он использовал во вред людям», — пояснил Григоренко.
За 2025 год количество IT-преступлений сократилось на 12% в результате принимаемых правительством мер. В первом квартале 2026 года зарегистрировано уже на 30% меньше киберпреступлений, чем в январе-марте 2025 года.
Ранее правительство разработало закон о борьбе с кибермошенничеством, который содержал около 30 мер. Второй пакет мер был подготовлен в продолжение этого закона.
Тем временем мошенники начали атаковать россиян массовыми рассылками якобы от управляющей компании с предложением проверить график отключений горячей воды.