МегаФон обновил оборудование в хабаровских селах и поселках

Так, абоненты в селе Догордон увеличили продолжительность звонков в четыре раза, в Свечине и Катэне — в 3,5, а в Добролюбове — в 2,8. Вместе с тем в топ-5 по абсолютной продолжительности голосовых вызовов вошли село Некрасовка, рабочие поселки Ванино, Хор и Эльбан, а также поселок Николаевка, который находится вблизи Хабаровска на территории Еврейской автономии. С начала года в сети Мегафона в этих населенных пунктах абоненты разговаривали в среднем по 90 часов. Большую часть созвонов хабаровчане совершают во вторник и воскресенье. Суммарно на эти дни приходится почти 40 процентов всех звонков за неделю.