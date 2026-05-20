МегаФон обновил оборудование в хабаровских селах и поселках

В 2026-м хабаровчане увеличили продолжительность разговоров по мобильному телефону. По сравнению с прошлым годом количество минут, потраченных на общение, выросло на 25 процентов. Обезличенные данные МегаФона показали, что лидерами роста голосового трафика стали небольшие населенные пункты, где проживают не более 500 человек. Рост спроса на качественную голосовую связь и цифровые сервисы в селах Хабаровского края послужил основой для комплексной программы рефарминга и модернизации телеком-оборудования.
С начала года специалисты оператора расширили покрытие, увеличили интернет-скорости и сделали мобильный сигнал более устойчивым в поселениях Хабаровского и Комсомольского районов, а также в районе имени Лазо.
Так, абоненты в селе Догордон увеличили продолжительность звонков в четыре раза, в Свечине и Катэне — в 3,5, а в Добролюбове — в 2,8. Вместе с тем в топ-5 по абсолютной продолжительности голосовых вызовов вошли село Некрасовка, рабочие поселки Ванино, Хор и Эльбан, а также поселок Николаевка, который находится вблизи Хабаровска на территории Еврейской автономии. С начала года в сети Мегафона в этих населенных пунктах абоненты разговаривали в среднем по 90 часов. Большую часть созвонов хабаровчане совершают во вторник и воскресенье. Суммарно на эти дни приходится почти 40 процентов всех звонков за неделю.
Оптимизация частот была выполнена в селах Большая Картель, Пивань, Анастасьевка и Могилевка, поселках Хор и Обор. В этих локациях специалисты решили несколько задач: покрытие в населенных пунктах обрело большую устойчивость, а уровень сигнала существенно усилился. Помимо этого мобильный интернет стал стабильнее на автодорогах возле Большой Картели, Пивани и Анастасьевки, что важно для логистики, междугородних перевозок и ежедневных поездок местных жителей.
— Сегодня людям в небольших населенных пунктах нужны быстрый интернет и качественная связь для звонков. Это позволяет им в удобном формате обмениваться данными, а в случае необходимости оперативно обращаться за помощью. Проведенные работы обеспечили абонентам комфортное пользование мобильной связью, — отметил директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.
