20 мая в календаре: день ветерана Вооружённых Сил РФ и день крепкой дружбы

Вечерняя радуга — к ясной погоде, утренняя — к дождливой. Кольцо около луны — к ветру; луна в красноватом кругу — тоже к ветру; бледном — к дождю, ненастью. Ночью по воде и в низинах стелются туманы, исчезающие после восхода солнца — к хорошей погоде. Лучи восходящего солнца окрашены в разные цвета — к плохой погоде. Цветки акации желтой выделяют много нектара и сильно пахнут, привлекая большое количество пчел: утром — к грозе, днем — к дождю. Высокая и крутая радуга — к ветру, пологая и низкая — к ненастью. Дождливый день — сентябрь теплым будет. Молодая луна в небе — нужно овощи сажать, чтобы получить богатый урожай. Дождевые капли, упавшие в воду, дают пену — к продолжительному ненастью. Юго-восточный ветер при постоянном атмосферном давлении — к продолжительной ясной и теплой погоде. Радуга с преобладающим в ней зеленым цветом — к дождю и чем она зеленее, тем к большему. Хорошая погода — надо сеять, будет больше урожая. Если сеять на новолуние — все черви съедят. У месяца рожки вниз смотрят — к теплой погоде, красный месяц — будет дождь. При закате Солнце красное и больше обычного — жди ветра без дождя.