20 мая в календаре: день ветерана Вооружённых Сил РФ и день крепкой дружбы

Какой сегодня праздник.
Международный день пьяницы День крепкой дружбы День ветерана Вооружённых Сил РФ Всемирный день пчёл День рождения джинсов День Волги Всемирный день мопсов Праздник разливаний Всемирный день врача-травматолога День ветряных вертушек Всемирный день метрологии День «Покажите красоту внутреннего мира» Европейский день моря Международный день красных кроссовок Всемирный день ориентирования Всемирный день аутоиммунного артрита День «Все рисуют Мохаммеда» Международный день клинических исследований Всемирный день товара Праздник чудесного явления на небе Креста Господня в Иерусалиме День памяти святого мученика Акакия Праздник Любечской иконы Божией Матери Праздник Жировицкой иконы Божией Матери День памяти преподобного Нила Сорского.
Именины.
Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.
Купальница.
На Руси день получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде (а еще лучше — окатить ею с ног до головы). Считалось, что это придаст им сил и здоровья на целый год.
Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Готовиться к этому обряду начинали с утра — набирали воду в ведра и выставляли их на мостки. В солнечный день вода к полудню нагревалась, и ею нужно было облить и себя, и своих детей.
Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.
С периодом сева было связано множество примет: «Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять — все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».
События.
1570 год — в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас.
1742 год — русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии.
1754 год — в Российской Империи основан первый банк.
1873 год — день рождения джинсов.
1875 год — во Франции подписана «Метрическая конвенция».
1887 год — за попытку покушения на Александра III повешены Александр Ульянов и его соратники.
1899 год — основано Американское физическое общество.
1902 год — день принятия первой Конституции на Кубе и независимости от Испании.
1927 год — стартовал первый в мире беспосадочный трансатлантический перелет.
1942 год — учрежден орден Отечественной войны I и II степени.
1942 год — завершилась Керченская десантная операция советских войск.
1965 год — торжественно открылся крупнейший в СССР международный аэропорт «Домодедово».
1977 год — совершил первый полет советский истребитель 4-го поколения Су-27.
1980 год — на референдуме в канадской провинции Квебек 59,56 процента избирателей высказались против отделения от Канады.
1989 год — советский лётчик Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию.
1991 год — в СССР принят закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж.
2009 год — катастрофа C-130 под Мадиуном в Индонезии.
2019 год — Владимир Зеленский сменил Петра Порошенко* (Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) на посту президента Украины.
2022 год — Россия освободила город Мариуполь.
2023 год — Россия освободила город Бахмут.
В этот день родились.
Федор I Иоаннович (1557 — 1598 г.), русский царь (1584−1598), последний царь из династии Рюриковичей.
Оноре де Бальзак (1799 — 1850 г.), французский писатель.
Гектор Мало (1830 — 1907 г.), французский писатель.
Эдуард Бухнер (1860 — 1917 г.), немецкий ученый-химик, Нобелевский лауреат.
Уильям Хьюлетт (1913 — 2001 г.), американский инженер-электроник, соучредитель компании Hewlett-Packard.
Алексей Маресьев (1916 — 2001 г.), советский летчик, Герой Советского Союза.
Эдвард Льюис (1918 — 2004 г.), американский генетик, Нобелевский лауреат.
Роман Карцев (1939 — 2018 г.), советский и российский артист эстрады, театра и кино, Народный артист России.
Алексей Гуськов (1958 г.), советский и российский актер театра и кино, продюсер, Народный артист России.
Александр Дедюшко (1962 — 2007 г.), российский актер театра и кино.
Станислав Маркелов (1974 — 2009 г.), российский адвокат, правозащитник.
Олеся Судзиловская (1974 г.), советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, заслуженная артистка РФ.
Шура (1975 г.), российский эстрадный певец и автор песен.
Народные приметы.
Вечерняя радуга — к ясной погоде, утренняя — к дождливой. Кольцо около луны — к ветру; луна в красноватом кругу — тоже к ветру; бледном — к дождю, ненастью. Ночью по воде и в низинах стелются туманы, исчезающие после восхода солнца — к хорошей погоде. Лучи восходящего солнца окрашены в разные цвета — к плохой погоде. Цветки акации желтой выделяют много нектара и сильно пахнут, привлекая большое количество пчел: утром — к грозе, днем — к дождю. Высокая и крутая радуга — к ветру, пологая и низкая — к ненастью. Дождливый день — сентябрь теплым будет. Молодая луна в небе — нужно овощи сажать, чтобы получить богатый урожай. Дождевые капли, упавшие в воду, дают пену — к продолжительному ненастью. Юго-восточный ветер при постоянном атмосферном давлении — к продолжительной ясной и теплой погоде. Радуга с преобладающим в ней зеленым цветом — к дождю и чем она зеленее, тем к большему. Хорошая погода — надо сеять, будет больше урожая. Если сеять на новолуние — все черви съедят. У месяца рожки вниз смотрят — к теплой погоде, красный месяц — будет дождь. При закате Солнце красное и больше обычного — жди ветра без дождя.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
