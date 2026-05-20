Огненный дождь с градом

Слаженная работа артиллеристов и операторов БПЛА позволяет срывать инженерные работы противника и снижать его активность на харьковском направлении.
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» продолжают наносить высокоточные удары по позициям противника. Один из таких расчетов недавно уничтожил замаскированные опорные пункты, огневые позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ. Операция стала возможной благодаря своевременной воздушной разведке. Противник демаскировал себя, начав инженерные работы на своей позиции. Координаты цели были оперативно переданы командованию.
После принятия решения расчет выдвинулся на огневую позицию. В результате опорный пункт был полностью уничтожен, а инженерно-ремонтные работы противника сорваны.
За точным наведением и подготовкой данных для стрельбы стоит конкретный человек — командир отделения, позывной «Крот». В октябре 2022 года его, как и многих других, призвали по мобилизации. После трехнедельного обучения бойца распределили в подразделение реактивной артиллерии.
Родом боец из Луганской области. В 2014 году, когда начались события, родители уже работали в Санкт-Петербурге. Семью забрали, дали статус беженцев. В 2019 году «Крот» получил российское гражданство, в 2020—2021 годах отслужил срочную службу.
Командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Карел» говорит, что успех любого залпа зависит не только от техники, но прежде всего от людей. По его словам, ключевую роль играет слаженность расчета. Все бойцы знают свои действия по боевой задаче. Расчет опытный и постоянно обучается: каждый должен уметь заменить товарища в нештатной ситуации. Это позволяет сохранить жизни и боеспособность. Также много внимания уделяется обслуживанию машины и усилению ее защиты.
— В первую очередь — чтобы сохранить людей. Машина становится чуть потяжелее, но безопаснее. По пятибалльной шкале — на пять, — отмечает «Карел».
КСТАТИ.
19 мая артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» накрыли замаскированные опорники и скопление живой силы противника в Харьковской области. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ.