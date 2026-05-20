Огненный дождь с градом

Командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Карел» говорит, что успех любого залпа зависит не только от техники, но прежде всего от людей. По его словам, ключевую роль играет слаженность расчета. Все бойцы знают свои действия по боевой задаче. Расчет опытный и постоянно обучается: каждый должен уметь заменить товарища в нештатной ситуации. Это позволяет сохранить жизни и боеспособность. Также много внимания уделяется обслуживанию машины и усилению ее защиты.