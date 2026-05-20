Китайский инженер Пэн Пай вспомнил первую встречу с Путиным 26 лет назад: «Удача в сто раз больше»

Китайский инженер Пэн Пай, который еще в детстве видел президента России Владимира Путина во время его первого визита в КНР в 2000 году, поделился своими чувствами накануне новой встречи с российским лидером. Об этом пишет RT.
«Думаю, это не просто двойная удача, а в сто раз больше… Я хочу сказать ему: “Вы по-прежнему полны сил и величественны, а я из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину”», — сказал он.
Мужчина признался, что мечтал о возможности снова увидеть президента России.
Кроме этого, вспоминая о первой встрече с президентом РФ Пай вспомнил, что тогда не узнал его. Мужчина добавил, что его интерес к России не угас: он до сих пор читает книги по-русски и слушает русские музыкальные произведения.
Вечером 19 мая Путин прибыл с официальным визитом в Китай.