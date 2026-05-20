Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать летний лагерь для ребенка

РИА Новости: при выборе детского лагеря надо проверить его нахождение в реестре.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Перед покупкой путевки в летний лагерь необходимо проверить, входит ли учреждение в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей, также следует уточнить наличие санитарно-эпидемиологического заключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В первую очередь необходимо проверить, входит ли лагерь в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Организации, которых нет в списках, не имеют права предоставлять свои услуги. Также у лагеря должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии обязательным требованиям. Информация о выданных заключениях размещена в региональных реестрах», — говорится в сообщении.

Кроме того, у каждого лагеря должен быть сайт. Родителям следует обратить внимание на наличие юридических реквизитов, месторасположение лагеря, условия проживания и уровень комфорта, а также на количество мест в комнатах, порядок и режим питания, правила пребывания в лагере.

«Чтобы убедиться в том, что досуг ребенка будет разнообразным, обратите внимание на наличие спортивных объектов, кружков и секций. Рекомендуется также проверить отзывы и рекомендации о лагере», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что потребители имеют право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни и здоровья. Вред, причиненный жизни, здоровью ребенка или его имуществу, подлежит возмещению в полном объеме.​