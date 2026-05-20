Africanews: в Уганде более 100 человек поместили на карантин из-за вспышки Эболы

Люди находятся в изоляции, а медицинские работники регулярно проверяют их на наличие симптомов инфекции, сообщил портал.

НАЙРОБИ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Уганды поместили на карантин более 100 человек, чтобы сдержать распространение вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщил информационный портал Africanews.

По данным издания, люди находятся в изоляции, а медицинские работники регулярно проверяют их на наличие симптомов инфекции. Чиновники настаивают на том, что ситуация остается под контролем, и заявляют, что опыт Уганды в борьбе с предыдущими вспышками укрепил возможности страны по реагированию на подобные угрозы.

Эпицентр нынешней вспышки Эболы находится на востоке ДРК в провинции Итури, граничащей с Угандой. Конголезская служба здравоохранения получила первые тревожные сигналы 5 мая, однако специалисты не исключают, что до этого вирус распространялся среди местного населения несколько недель.

В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Сейчас в ДРК выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения, умер как минимум 131 человек. В Уганде зарегистрированы один случай заражения и один летальный исход. В обоих случаях речь идет о гражданах ДРК, недавно прибывших в страну.