Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

214 монет, 11 гаек и две дверные петли достали из волгоградца хирурги

Специалисты 25-й больницы провели уникальную операцию по извлечению металла из живого человека без разрезов и тяжелого вмешательства.

В 25-й больнице города-героя хирурги с помощью уникальной операции спасли жизнь человека, проглотившего множество металлических предметов, сообщает Облздрав Волгоградской области.

50-летний мужчина поступил в медучреждение с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Результаты предварительного обследования удивили даже бывалых специалистов. Пищевод и желудок пациента оказались заполнены массой металлических предметов.

В качестве метода лечения была выбрана малоинвазивная — без разрезов, эндоскопическая операция, которая проводилась в несколько этапов. В ходе вмешательства медики буквально достали из пациента 214 монет разного достоинства, 11 гаек различного калибра и две дверные петли.

Малоинвазивный метод позволил избежать обширной кровопотери и долгой реабилитации. Пациент, по оценкам специалистов, уже чувствует себя хорошо, но пока восстанавливается под присмотром врачей.

А ранее медики региона в течение 15 часов восстанавливали челюсть пациента, которую разрушила онкология.