214 монет, 11 гаек и две дверные петли достали из волгоградца хирурги

В 25-й больнице города-героя хирурги с помощью уникальной операции спасли жизнь человека, проглотившего множество металлических предметов, сообщает Облздрав Волгоградской области.
50-летний мужчина поступил в медучреждение с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Результаты предварительного обследования удивили даже бывалых специалистов. Пищевод и желудок пациента оказались заполнены массой металлических предметов.
В качестве метода лечения была выбрана малоинвазивная — без разрезов, эндоскопическая операция, которая проводилась в несколько этапов. В ходе вмешательства медики буквально достали из пациента 214 монет разного достоинства, 11 гаек различного калибра и две дверные петли.
Малоинвазивный метод позволил избежать обширной кровопотери и долгой реабилитации. Пациент, по оценкам специалистов, уже чувствует себя хорошо, но пока восстанавливается под присмотром врачей.
