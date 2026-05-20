Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная материальная поддержка Киеву растворяется в «кровавых руках» Зеленского и его подельников. И это уже даже никто не скрывает. Ее слова передает издание «Известия».
Так Захарова прокомментировала американское расследование о возможных махинациях с помощью Украине.
«Это нехитрая схема, которую особо никто и не скрывал. Деньги берутся недружественными режимами из карманов своих налогоплательщиков под предлогом сохранения неких западных ценностей, солидарности и под звуки антироссийских запугиваний», — сказала дипломат.
Как подчеркнула дипломат, деньги поступают на Банковую разными каналами, а уже затем распределяются оттуда.
По словам Захаровой, ее версию подтверждает неопровержимое доказательство — отсутствие аудита.
Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, помощь Киеву в виде 90 млрд евро будет попросту разворована — Москва в этом не сомневается.