Зеленский сообщил об утверждении июньского плана дальнобойных ударов по РФ

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник, 19 мая, сообщил, что утвердил планы дальнобойных ударов по России на июнь этого года.
— Сегодня я утвердил планы нашей дальнобойности на июнь. Мы должны творчески развить украинские дальнобойные удары, которые показали силу в мае, — заявил он в вечернем видеообращении в Telegram-канале.
Также украинский лидер рассказал, что обсуждалась ситуация на фронте, включая Покровское и Константиновское направления, Харьковскую область и Запорожье. По его словам, по данным участкам определены решения, которые предстоит реализовать, передает Lenta.ru.
Военный эксперт Юрий Кнутов ранее заявил, что Украина приступила к установке мин на государственной границе с Приднестровьем, это говорит о ее планах по захвату республики. По его словам, это провокация, которая призвана создать видимость непричастности Украины к подготовке вторжения.
Эксперт считает, что Киев крайне заинтересован в оккупации территории, чтобы получить доступ к складам и ликвидировать «пророссийский плацдарм».