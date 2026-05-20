Ученый Сущий: к концу века население Украины может сократиться вдвое

Российский демограф Сергей Сущий, представляющий Южный научный центр РАН, прогнозирует, что при сохранении нынешних негативных демографических тенденций население Украины может существенно сократиться к концу столетия.
По его оценке, длительное сохранение текущих процессов способно привести к снижению численности населения в несколько раз по сравнению с уровнем начала 2022 года.
В своих исследованиях он указывает, что в период с 2022 по 2024 год население территории, находящейся под контролем центральных властей, заметно уменьшилось — с примерно 37−37,5 миллиона до 26−27,5 миллиона человек. Среди основных причин называются масштабная миграция и изменение территориального контроля.
При этом ученый допускает частичное восстановление численности за счет возвращения части эмигрантов, однако общий тренд, по его мнению, останется нисходящим. В долгосрочных оценках он прогнозирует дальнейшее постепенное сокращение населения в последующие десятилетия, вплоть до диапазона около 19−24 миллионов человек к середине XXI века и возможного еще более значительного снижения к концу века.
Ранее сообщалось, что количество жителей Украины в 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов человек, что соответствует наиболее пессимистическим прогнозам.