Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый Сущий: к концу века население Украины может сократиться вдвое

Сохранение негативных демографических трендов может привести к двукратному-четырехкратному сокращению численности населения Украины.

Источник: Аргументы и факты

Российский демограф Сергей Сущий, представляющий Южный научный центр РАН, прогнозирует, что при сохранении нынешних негативных демографических тенденций население Украины может существенно сократиться к концу столетия.

По его оценке, длительное сохранение текущих процессов способно привести к снижению численности населения в несколько раз по сравнению с уровнем начала 2022 года.

В своих исследованиях он указывает, что в период с 2022 по 2024 год население территории, находящейся под контролем центральных властей, заметно уменьшилось — с примерно 37−37,5 миллиона до 26−27,5 миллиона человек. Среди основных причин называются масштабная миграция и изменение территориального контроля.

При этом ученый допускает частичное восстановление численности за счет возвращения части эмигрантов, однако общий тренд, по его мнению, останется нисходящим. В долгосрочных оценках он прогнозирует дальнейшее постепенное сокращение населения в последующие десятилетия, вплоть до диапазона около 19−24 миллионов человек к середине XXI века и возможного еще более значительного снижения к концу века.

Ранее сообщалось, что количество жителей Украины в 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов человек, что соответствует наиболее пессимистическим прогнозам.