Союзные России государства могут исполнить решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 200 млрд евро с бельгийского Euroclear благодаря соглашениям с РФ. Об этом заявил РИА Новости профессор Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа.
Арбитражный суд Москвы в пятницу взыскал с бельгийского Euroclear по иску Банка России 200 млрд евро (около 17,3 трлн рублей). Euroclear пообещал оспорить решение, отметив, что активы ЦБ РФ все еще заморожены.
«Союзные России страны, по моему мнению, выполнят это решение в силу различных соглашений с российской стороной», — сказал эксперт.
По словам профессора, эффективность исполнения этого решения зависит и от позиции Китая как мирового экономического центра — тогда активы бельгийского депозитария могут заморозить в КНР и Юго-Восточной Азии.
Вадиа подчеркнул, что решение российского суда — суверенный акт о восстановлении прав банковской системы РФ и компенсации ее убытков. Вердикт вынесен с соблюдением всех процессуальных норм и в присутствии адвоката бельгийского финансового учреждения.
Французский политик Флориан Филиппо отметил, что решение суда по активам России в Euroclear парализует ЕС.