Болельщик "Арсенала" Стармер поздравил клуб с титулом чемпиона Англии по футболу

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил лондонский клуб «Арсенал», за который он сам болеет, с титулом чемпиона Англии по футболу.
«Это были 22 долгих года для “Арсенала”. Но, наконец, мы вернулись туда, где наше место. Чемпионы!» — написал глава правительства в X.
«Арсенал» набрал 82 очка и гарантировал себе первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на 2-й строчке с 78 очками. Командам осталось провести по одной встрече до завершения турнира.
Это первый титул столичной команды в английской премьер-лиги после сезона-2003/04. Тогда «Арсенал» не потерпел ни одного поражения. Команда из Лондона в 14-й раз стала чемпионом Англии и по этому показателю уступает только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю», в активе которых по 20 титулов.
Главным тренером «Арсенала» с 2019 года является испанец Микель Артета. Под его руководством команда из Лондона завоевала Кубок Англии (2020) и дважды суперкубок страны (2020, 2023).
30 мая «Арсенал» в финале Лиги чемпионов сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Лондонский клуб ни разу не выигрывал самый престижный клубный трофей Европы.