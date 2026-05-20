Эксперт Кучава предупредил о схеме мошенников с билетами на поезд и самолет

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мошенники рассылают сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД, предлагая купить билеты по низким ценам или подтвердить бронь. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава, отметив, что аферисты создают сайты-клоны, которые визуально почти не отличить от официальных ресурсов.
«Сейчас основная легенда, которую используют преступники, — это так называемый специальный тариф, — сказал Кучава. — Мошенники рассылают письма и сообщения от имени известных авиакомпаний или РЖД, предлагая купить билеты по очень выгодной цене или срочно подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы».
Эксперт подчеркнул, что внутри таких сообщений находится фишинговая ссылка, которая ведет на поддельный сайт, схожий с официальным. «Особенно стоит опасаться звонков или сообщений, которые создают искусственную панику — например, о том, что ваш билет аннулирован и требуется срочная доплата», — добавил он.
Собеседник агентства предупредил, что билеты следует покупать только через официальные приложения и проверенные агрегаторы. «Никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем и не вводите данные карты, особенно CVV-код, на сайтах, в адресной строке которых есть ошибки или лишние символы вроде “aeroflot.help777.ru” вместо официального домена», — дополнил Кучава.