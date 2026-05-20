Эксперт Вадиа: Союзники России могут взыскать 200 миллиардов евро с Euroclear

Государства-союзники РФ могут выполнить решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear в силу заключенных с Россией соглашений. Об этом сообщил профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа.
15 мая Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear. Бельгийский депозитарий, комментируя решение суда, заявил, что активы ЦБ РФ останутся замороженными и пообещал оспорить вердикт.
— Союзные России страны, по моему мнению, выполнят это решение в силу различных соглашений с российской стороной, — цитирует эксперта РИА Новости.
Согласно его оценке, эффективность исполнения данного решения зависит в том числе от позиции КНР как мирового экономического центра, потому что в этом случае активы Euroclear могут быть заморожены в Китае и Юго-Восточной Азии в целом.
Также Вадиа подчеркнул в беседе с агентством, что решение российского суда — суверенное решение, которое касается восстановления в правах российской банковской системы и компенсации нанесенного ей ущерба. Вердикт был вынесен при соблюдении процессуальных норм в присутствии адвоката бельгийского депозитария.
15 декабря 2025 года ЦБ подал судебный иск в отношении Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Спустя три дня представители регулятора сообщили, что он будет взыскивать с банков ЕС в российском суде убытки, вызванные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.