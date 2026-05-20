Хабаровск прогреется до +24 градусов 20 мая

В Хабаровском крае 20 мая 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов, днём поднимется до +22…+24 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3−10 метров в секунду.
В южных районах края также будет сухо. Ночные температуры здесь составят от +4 до +9 градусов, дневные — от +21 до +26 градусов при западном ветре 6−11 метров в секунду. В центральных районах существенных осадков не предвидится, однако днём в Советско-Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Солнечном и Амурском муниципальных районах местами пройдёт небольшой дождь. Температура ночью от −2 до +9 градусов, днём от +12 до +26 градусов. Ветер различных направлений, 5−12 метров в секунду.
На севере региона также без существенных осадков. Ночные температуры составят от −5 до +7 градусов, дневные — от +9 до +19 градусов. Ветер различных направлений, 5−12 метров в секунду. Спасатели просят жителей соблюдать осторожность на открытых пространствах, особенно в районах, где ожидается усиление ветра. В целом погода будет комфортной для прогулок и работ на открытом воздухе.
