Лауреатов губернаторского конкурса детско-юношеского творчества наградили в Хабаровске

В число лучших вошли семь творческих коллективов Хабаровска, Амурского, Николаевского и Ульчского районов края. На конкурсе были представлены хореографические, вокальные и театральные коллективы, фольклорные и народные ансамбли, а также хоры. В номинации «Лучший хореографический коллектив» победил образцовый ансамбль классического танца «Золушка» Детской школы искусств Амурского района. «Дорогие друзья, я приветствую вас от лица губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина и благодарю, всех, кто посвящает себя искусству. Пусть самодеятельность будет началом большого творческого пути, связанного с любовью к инструменту и музыке. Отдельная благодарность родителям, которые поддерживают своих чад, а также педагогам и наставникам, которые передают свой опыт из поколения в поколение», — поприветствовал конкурсантов вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов. Сергей Кузнецов вручил победителям заслуженные награды в Хабаровской краевой филармонии.