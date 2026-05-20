За один час нефтяники высадили две тысячи сеянцев сосны.

Третий год подряд сотрудники АО «Верхнечонскнефтегаз» принимают участие в Международной акции «Сад памяти» в Приангарье.
Вместе с коллегами из АО «Иркутскнефтепродукт» за один час они высадили свыше 2 тысяч саженцев сосны в память о героях Великой Отечественной войны. Благодаря акции в регионе стало на 19 тысяч молодых сосенок больше.
Ранним субботним утром 16 мая десант добровольцев высадился недалеко от поселка Усть-Балей Иркутского муниципального округа. Им предстояло провести лесовосстановление на участке площадью 8,6 гектара, который пострадал от лесного пожара. Буквально на глазах выжженное поле было засеяно новыми деревьями.
По традиции акция, которая с 2020 года проходит по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», стартовала с приветственного слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева:
— Акция «Сад памяти» — это важный и трогательный проект. По всей стране сегодня будут высажены деревья в память о 27 миллионах павших в годы Великой Отечественной войны. Конечно, таким образом мы вносим и вклад в экологию. Тот, кто своими руками посадил дерево, уже никогда бездумно не срубит другое, не будет жечь костры в лесу. Пусть каждый саженец станет символом заботы о родной земле.
Председатель профсоюзной организации «Иркутскнефтепродукт» Виктор Номоконов приехал вместе с сыном. Говорит, что знакомая с детства фраза «построить дом, посадить дерево и вырастить сына» благодаря акции «Сад памяти» обрела особый смысл.
— Моего дедушку по папиной линии Петра Кузьмича Номоконова призвали в июле 1941 года, а по ранению комиссовали уже в январе 1942 года. По маминой линии дедушка Василий Васильевич Плющ работал председателем колхоза, в годы войны был в партизанском отряде. И мы ими гордимся! — отметил Виктор Номоконов.
В честь 9 Мая прямо на нефтепромысле Верхнечонского месторождения состоялся автопробег. Фото: Из архивов компании.
— За каждым таким деревом — судьба человека, фронтовая история, семейная память. Мой дедушка по отцовской линии Андрей Михайлович Лаврентьев получил ранение, и всю жизнь потом оставшиеся в теле осколки напоминали ему о войне… А бабушка моя Вера Михайловна каким то чудом выжила в блокадном Ленинграде. И она нас с детства приучала бережно относиться к хлебу, съедать все до последней крошки, — поделился воспоминаниями Андрей Корольков, ведущий специалист Управления промышленной безопасности ВЧНГ. Он постоянный участник различных экологических акций, которые организует компания.
Хоть день начался с хмурого неба, но к началу акции выглянуло солнце. Атмосферу праздника создавали звучавшие песни военных лет. Перед началом работ для участников акции провели инструктаж. Им рассказали, как правильно высаживать сеянцы в грунт, чтобы они прижились. Для высадки использовали сеянцы с закрытой корневой системой — они легче адаптируются к пересадке.
Как объяснили специалисты, для акции используют сеянцы сосны в возрасте двух лет. Этого вполне достаточно, чтобы ростки прижились в естественной среде. Высаживать молодые деревья надо по инструкции. Лунки делать специальной посадочной трубой. Далее аккуратно опустить сеянец в трубу, вокруг него уплотнить землю. Между ростками оставлять расстояние до полутора метров.
— И в прошлом году, и в этот раз приехали всей семьей — с женой и дочкой. Я лунки делал, дочка в трубу ростки опускала, а жена отмеряла расстояние до новой лунки. И прадедушку своего вспомнил, он с фронта вернулся с одной рукой. Такая акция сближает не только семьи. Мы с коллегами тоже становимся ближе друг другу. Никто не застрахован от рубок или от лесных пожаров, а когда своими руками удается сделать что-то хорошее и полезное, на душе становится радостно. Думаю, через несколько лет обязательно сюда вернемся, чтобы увидеть, какой здесь будет красивый лес, — сказал Дмитрий Каримов, инженер по бурению ВЧНГ.
«Сад памяти» — одно из многих мероприятий, в котором принял участие коллектив ВЧНГ. В честь 9 Мая прямо на нефтепромысле Верхнечонского месторождения состоялся автопробег. Праздничным маршрутом следовало 30 единиц техники, среди них КамАЗы, «вахтовки», вездеходы, в колонне можно было увидеть главный грузовик Советской армии — ЗИЛ 131.
На главной площади вахтового поселка звучали песни военных лет в исполнении вокального ансамбля «Гарнизон 38» Управления Росгвардии по Иркутской области. Здесь же развернулась настоящая полевая кухня, которую доставили тралом из Миасса.
В память о героях прошел митинг и состоялось возложение цветов к мемориалу «Огонь памяти». Пламя зажгли в прошлом году, а нынче композицию дополнили поднимающиеся к небу журавли — символ погибших воинов. Впервые состоялось шествие «Бессмертного полка». Нефтяники с гордостью несли портреты героев своей семьи.
Вечером прошел показ короткометражных документальных фильмов. На экране мелькали кадры Восточно-Сибирской студии кинохроники «Отдали больше, чем могли». Второй фильм «Война моторов» был создан при поддержке НК «Роснефть». Без танков и самолетов врага невозможно было победить. А военной технике нужно было топливо.
Сотрудники ВЧНГ признались, что праздник получился одновременно торжественным и вместе с тем по-семейному теплым. Люди не сдерживали слез. И можно сказать, что на нефтепромысле появилась новая традиция — отмечать 9 Мая. Теперь те, кто по долгу службы оказался на вахте в этот особенный день, может склонить голову и почтить память героев, благодаря кому мы живем под мирным небом.