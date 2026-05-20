50 сенаторов США поддержали проект об ограничениях полномочий Трампа: о чем речь

Сенат США проголосовал за вынесение из Комитета резолюции об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в Иране, следует трансляция C-Span.
По Конституции США, объявлять войну имеет право только Конгресс.
Предложение, авторами которого стали демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, получило поддержку 50 сенаторов при 47 голосах против.
На стороне демократов выступили четверо республиканцев: Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол и Билл Кэссиди. Против же проголосовал только один демократ — Джон Феттерман.
Тем временем в Белом доме ждут от Ирана заявления в письменной форме, в котором страна подтвердит намерение отказаться от создания ядерного оружия.
По данным The Wall Street Journal, США и Израиль могут нанести новые удары по Ирану на следующей неделе.