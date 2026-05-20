Кравцов: в школах с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект"

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования.

«В пример приведу новый профиль “Искусственный интеллект”, который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета», — сказал Кравцов.

Ранее Минпросвещения России включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для пятых-шестых, седьмых-восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.