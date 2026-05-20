Ученые выяснили, как место жительства влияет на процесс старения

РИА Новости: место жительства может влиять на биологический возраст человека.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Место жительства может влиять на биологический возраст человека, говорится в исследовании «Сравнение глубоких мультиомиксных профилей по этнической принадлежности, географии и возрасту», с которым ознакомилось РИА Новости.

Научная статья была подготовлена группой исследователей, в частности из Стэндфордского университета*, и опубликована в журнале Cell. Ученые взяли образцы у 322 здоровых людей европейского, восточноазиатского и южноазитаского происхождения, проживающих на разных континентах. В исследовании применялось мультиомиксное профилирование — комплексный подход, при котором данные из разных молекулярных уровней объединяются для наиболее полного представления о состоянии здоровья и процессах в организме.

«Мы выявили молекулярные особенности, связанные с этнической принадлежностью, которые влияют на метаболизм в организме, риск аутоиммунных заболеваний, метаболизм лекарственных препаратов и нейродегенеративные процессы. Мы обнаружили молекулярные изменения, связанные с происхождением и местом жительства, которые влияют на метаболизм, иммунную функцию, состав микробиома и биологическое старение», — говорится в научной статье.

Ученые установили влияние места жительства на биологический возраст. Так, у людей восточноазиатского происхождения биологических возраст был ниже в регионах, где они родились. Тогда как у людей европейского происхождения более низкий биологический возраст наблюдался в США и Канаде, нежели в Европе.

«Влияние места проживания на траектории биологического старения носит многофакторный характер и включает в себя экологию микробиома, пищевую адаптацию и воздействие окружающей среды, которые в совокупности формируют молекулярные сети, связанные со старением», — уточняется в исследовании.

* признан нежелательной организацией в России.

