Ученые выяснили, как место жительства влияет на процесс старения

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Место жительства может влиять на биологический возраст человека, говорится в исследовании «Сравнение глубоких мультиомиксных профилей по этнической принадлежности, географии и возрасту», с которым ознакомилось РИА Новости.
Научная статья была подготовлена группой исследователей, в частности из Стэндфордского университета*, и опубликована в журнале Cell. Ученые взяли образцы у 322 здоровых людей европейского, восточноазиатского и южноазитаского происхождения, проживающих на разных континентах. В исследовании применялось мультиомиксное профилирование — комплексный подход, при котором данные из разных молекулярных уровней объединяются для наиболее полного представления о состоянии здоровья и процессах в организме.
«Мы выявили молекулярные особенности, связанные с этнической принадлежностью, которые влияют на метаболизм в организме, риск аутоиммунных заболеваний, метаболизм лекарственных препаратов и нейродегенеративные процессы. Мы обнаружили молекулярные изменения, связанные с происхождением и местом жительства, которые влияют на метаболизм, иммунную функцию, состав микробиома и биологическое старение», — говорится в научной статье.
«Влияние места проживания на траектории биологического старения носит многофакторный характер и включает в себя экологию микробиома, пищевую адаптацию и воздействие окружающей среды, которые в совокупности формируют молекулярные сети, связанные со старением», — уточняется в исследовании.
* признан нежелательной организацией в России.