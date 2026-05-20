США снова открещиваются от НАТО: помощь союзникам в сложных ситуациях сократят

Reuters: США хотят сократить военные обязательства перед НАТО на случай кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом готовит союзникам по НАТО уведомление о пересмотре военных обязательств США. Как передает Reuters, Вашингтон хочет сократить свою военно-техническую помощь альянсу в большом кризисе, переложив основное бремя на европейцев.

«Администрация Трампа планирует сообщить союзникам по НАТО на этой неделе, что она сократит резерв военных мощностей, которые США смогли бы задействовать для оказания помощи европейским союзникам в случае серьезного кризиса», — говорится в сообщении.

При этом ранее верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил вывод 5 тыс. американских военных с континента и не исключил новых сокращений контингента США.

Не так давно Белый дом практически разругался с НАТО. По словам президента США Дональда Трампа, вопрос о выходе США из состава Альянса не подлежит пересмотру. Тогда же американский глава раскритиковал страны НАТО и ЕС за отсутствие помощи в конфликте на Ближнем Востоке.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше