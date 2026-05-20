США снова открещиваются от НАТО: помощь союзникам в сложных ситуациях сократят

«Администрация Трампа планирует сообщить союзникам по НАТО на этой неделе, что она сократит резерв военных мощностей, которые США смогли бы задействовать для оказания помощи европейским союзникам в случае серьезного кризиса», — говорится в сообщении.
При этом ранее верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил вывод 5 тыс. американских военных с континента и не исключил новых сокращений контингента США.
Не так давно Белый дом практически разругался с НАТО. По словам президента США Дональда Трампа, вопрос о выходе США из состава Альянса не подлежит пересмотру. Тогда же американский глава раскритиковал страны НАТО и ЕС за отсутствие помощи в конфликте на Ближнем Востоке.