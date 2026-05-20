Болельщики "Арсенала" отмечают первый титул чемпиона Англии за 22 года

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Болельщики лондонского клуба «Арсенал» вышли на улицы, празднуя первый чемпионский титул клуба за 22 года. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Основные события разворачиваются на севере Лондона. Так, на улице Холлоуэй-роуд, в непосредственной близости от стадиона команды Emirates Stadium сотни людей, не в силах сдержать радость, скандируют кричалки любимого клуба. Многие из них одеты в форму клуба или держат в руках красные шарфы «канониров». Кто-то, обнявшись, прыгает на тротуарах и посреди дороги. Все это сопровождается десятками непрекращающихся гудков автомобильных клаксонов.
На дороге вдруг появляется грузовичок, на кузове которого установлено электронное табло с эмблемой клуба и чемпионским оформлением. Подобное светящееся явление посреди улицы вызывает прилив чувств у болельщиков. Точно такое же, как и легковой автомобиль с открытой крышей, откуда высовывается поклонник клуба в майке команды. Его соратники, переполненные эмоциями, бьют себя в грудь, в то место, где изображен щит с направленной вправо пушкой — эмблемой клуба.
«Арсенал» 19 мая с 82 очками гарантировал себе 1-е место в турнирной таблице. Это стало известно после окончания матча предпоследнего, 37-го тура «Борнмут» — «Манчестер Сити» (1:1). «Манчестер Сити» располагается на 2-й строчке с 78-ю очками и уже не имеет возможности догнать лидера. Командам осталось провести по одной встрече до завершения турнира.
Это первый титул столичной команды в английской премьер-лиге после сезона-2003/04. Тогда «Арсенал» не потерпел ни одного поражения. Команда из Лондона в 14-й раз стала чемпионом Англии и по этому показателю уступает только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю», в активе которых по 20 чемпионских титулов. Главным тренером «Арсенала» с 2019 года является испанец Микель Артета. Под его руководством команда из Лондона завоевала Кубок Англии (2020) и дважды суперкубок страны (2020, 2023).
30 мая «Арсенал» в финале Лиги чемпионов сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Лондонский клуб ни разу не выигрывал самый престижный клубный трофей Европы.