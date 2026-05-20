В Хабаровском крае за сутки в четырёх ДТП пострадали десять человек

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, среди происшествий — четыре столкновения, в которых ранения получили восемь человек, и два наезда на пешеходов. Одно из самых серьёзных ДТП случилось в Хабаровском районе. По предварительным данным, там столкнулись два автомобиля и пассажирский автобус 102-го маршрута «Ильинка — Гаровка — Некрасовка». Трое водителей пострадали, двое из них с тяжёлыми травмами доставлены бригадами скорой медицинской помощи в краевую клиническую больницу. На месте работали экипажи отдельной специализированной роты ДПС и Госавтоинспекции Хабаровского района. Движение на участке было временно затруднено.