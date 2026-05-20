В Хабаровском крае за сутки в четырёх ДТП пострадали десять человек

В Хабаровском крае 19 мая 2026 года зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 человек получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, среди происшествий — четыре столкновения, в которых ранения получили восемь человек, и два наезда на пешеходов. Одно из самых серьёзных ДТП случилось в Хабаровском районе. По предварительным данным, там столкнулись два автомобиля и пассажирский автобус 102-го маршрута «Ильинка — Гаровка — Некрасовка». Трое водителей пострадали, двое из них с тяжёлыми травмами доставлены бригадами скорой медицинской помощи в краевую клиническую больницу. На месте работали экипажи отдельной специализированной роты ДПС и Госавтоинспекции Хабаровского района. Движение на участке было временно затруднено.
Также в Комсомольске-на-Амуре около 19:40 в районе дома № 20 на проспекте Первостроителей 13-летний водитель электросамоката двигался по тротуару и создал помеху автомобилю Honda Fit Shuttle, выезжавшему из дворовой территории. К счастью, столкновения удалось избежать. Инспекторы ГИБДД провели с подростком и его родителями профилактическую беседу.
За сутки в регионе выявлено 366 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 18 водителей в состоянии опьянения, 15 из них — в Хабаровске. Ещё 25 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах, в краевой столице таких случаев — 22. 12 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода дороги, трое — в Хабаровске. Кроме того, остановлены 25 водителей, не имевших права управления либо лишённых прав, из них 9 — в Хабаровске.
