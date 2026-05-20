В Госдуме рассказали, как обезопасить себя в жару

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Людям в аномальную жару следует ограничить пребывание на солнце, пить больше воды, соблюдать режим питания, а также при первых признаках недомогания обращаться за помощью к врачу, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
«Наступила долгожданная летняя пора, вместе с этим в Россию пришла жара. В этот период особенно важно уделить внимание своему здоровью, соблюдать простые, но эффективные меры предосторожности. В жару рекомендую стараться не выходить на улицу в часы максимальной солнечной активности — с 11.00 до 17.00. Если это невозможно, лучше надевать головные уборы, легкую одежду из натуральных тканей и солнцезащитные средства», — сказал Леонов.
Парламентарий указал, что в жару организм теряет много жидкости, поэтому нужно пить больше воды. По его словам, лучше всего пить чистую воду, морсы или компоты. Он добавил, что правильнее будет избегать сладких газированных напитков и алкоголя, поскольку они усиливают обезвоживание.
«Рекомендую соблюдать режим питания. В жару советую отдавать предпочтение легкой пище, в том числе овощам, фруктам. Избегайте жирной и тяжелой еды — она создает дополнительную нагрузку на организм», — отметил он.
Леонов также посоветовал днем держать окна закрытыми, чтобы не пускать горячий воздух. Проветривать комнаты, по его словам, лучше рано утром или поздно вечером, когда температура ниже.
«При первых признаках недомогания — немедленно обращайтесь за помощью к врачу. Головокружение, слабость, тошнота, обмороки — повод для немедленного обращения к врачу или вызова скорой помощи. Лето — это отличное время, чтобы проводить его на свежем воздухе и природе. Однако всегда внимательно относитесь к своему здоровью в особенно жаркие дни и берегите себя и своих близких», — заключил он.