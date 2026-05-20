Врач рассказала, что будет, если не есть 12 часов

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Если не есть 12 часов, организм начнет брать энергию из жировых запасов, может начаться процесс клеточного обновления, но перед любым голоданием нужна консультация с врачом, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
Как пояснила эксперт, если не есть 12 часов, в организме происходят физиологические изменения, связанные с адаптацией к отсутствию поступления пищи.
«Через 12 часов вся пища в пищеварительном тракте переварится. Может начаться процесс клеточного обновления, при котором удаляются поврежденные клетки. Когда организм не получает энергию из пищи, он переключается с обычного источника энергии — углеводов — на энергию из жировых запасов», — рассказала врач.
Она отметила, что длительное голодание может негативно сказаться на здоровье: среди прочего может снизиться уровень глюкозы в крови. Поэтому предварительно нужно проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно при наличии проблем со здоровьем.