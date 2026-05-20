Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре выбрали образ и бренд для парка «Строитель»

Работы победителей конкурса лягут в основу проекта по благоустройству территории.

Источник: Хабаровский край сегодня

Итоги конкурса по разработке образа и бренда парка «Строитель» подвели в Комсомольске-на-Амуре. Свои работы представили школьники, студенты, дизайнеры, архитекторы и художники, а также творческие горожане. Наработки победителей лягут в основу проекта для Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Жюри выбрали лучшие работы в номинациях «Образ будущего парка» и «Бренд парка». Победителем первой стала Анна Полещук. В свой проект она включила установку детских площадок для разных возрастов и скульптуры «Мальчик с осетром», обустройство пешеходных и спортивных зон, возведение «сухого» фонтана и восстановление чаши уже существующего, а также проведение работ по озеленению.

— По ее концепции в парке выделяются зоны рекреации и тихого отдыха, культурно-развлекательная зона с летней сценой, амфитеатром, а также аттракционами, кассами и торговыми павильонами. В общественно-деловой зоне размещается выставочное пространство со свободным доступом, — рассказали в администрации Города юности.

Во второй номинации победителем стал Виктор Давыдов с проектом «Тот самый парк», главная идея которого — привлечение молодежи.

— Победившая концепция призывает посмотреть на значение и функционал парка через призму привлечения молодежи города и свободы их творческого выражения, — пояснили в пресс-службе мэрии Комсомольска-на-Амуре.

Концепции финалистов лягут в основу проекта по благоустройству парка «Строитель», наработки уже отправили в архитектурное бюро. Итоговую работу направят на всероссийский конкурс, который проводят в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Лучшая работа получит грант в размере 300 миллионов рублей на благоустройство территории.