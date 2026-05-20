Два детских сада в Хабаровском крае получат по полмиллиона рублей

В Хабаровском крае подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов для детских садов, реализующих программы раннего развития математического и естественно-научного образования детей. Инициатива запущена по решению главы региона Дмитрия Демешина. Размер гранта составляет 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Грантовая поддержка дает дошкольным учреждениям возможность приобрести современное оборудование и цифровые инструменты обучения, внедрить инновационные методики обучения, создать условия для ранней профориентации и формирования исследовательских навыков у детей», — отметили в министерстве образования и науки края.
На конкурс поступило 18 заявок. Победителями стали детский сад № 1 с. Некрасовка Хабаровского района с проектом развития естественнонаучного образования детей и детский сад № 7 ₽.п. Заветы Ильича Советско-Гаванского района — с проектом развития математического образования.
Так, в детском саду № 1 села Некрасовка малыши не только играют и учатся, но и активно познают окружающий мир: вместе с воспитателями сажают деревья, наблюдают за природой, проводят первые опыты. В учреждении уверены: такие занятия формируют у детей любознательность, ответственность и любовь к природе. А поддержка со стороны региональных властей помогает создавать современные условия для развития будущих поколений ученых и инженеров.
«На выигранные средства мы планируем приобрести наборы для гидропоники, детскую метеостанцию и микроскоп. Это позволит ребятам на практике изучать основы биологии, наблюдать за погодой и знакомиться с микромиром. Благодарю главу региона Дмитрия Демешина за такую инициативу. Действительно, воспитывать юных ученых и инженеров надо с самого юного возраста», — отметила заведующая детским садом Наталья Палушина.
Напомним, что Министерство просвещения России объявило 2026 год Годом дошкольного образования. В Хабаровском крае дошкольным образованием охвачено более 62 тысяч детей, работает 431 образовательная организация различных форм собственности.
Ранее ИА AmurMedia сообщило, что Движение Первых подвело итоги грантового конкурса. Экспертная комиссия определила проекты-победители из 79 регионов России. Общая сумма поддержки составляет 1,4 млрд рублей. В числе победителей Краевой центр образования с проектом «Марафон инженерных идей “ТехноКод” с грантом в размере 10 млн рублей.