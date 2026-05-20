Вирусолог Альтштейн назвал возможным завоз Эболы в Россию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Завоз Эболы на территорию России возможен, однако вспышки заболевания не будет. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Поскольку люди ездят, то, конечно, человек зараженный этим вирусом может приехать в Россию, избежать этого достаточно сложно, но можно предупредить. Наши соответствующие санитарные службы следят за людьми, которые приезжают из таких очагов. Даже если такой больной приедет, и у него появятся признаки болезни — он будет госпитализирован, контактные с ним люди будут госпитализированы, и это все быстро будет подавлено. Вспышка Эболы России не грозит, это не такая инфекция, которая в условиях России начнет широко распространяться», — сказал он.

15 мая постоянный секретарь Минздрава Уганды Диана Атвине сообщила о вспышке лихорадки Эбола в стране.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял об обеспокоенности скоростью и масштабом распространения Эболы.