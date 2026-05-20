Лидер партии Reform UK Найджел Фараж поспорил из-за снятия флага Украины с здания местной администрации в Эссексе. Об этом пишет Daily Express.
По данным газеты, экс-глава МВД Британии Джеймс Клеверли выразил возмущение по поводу демонтажа украинского флага, а Фараж, в свою очередь, ответил на эти претензии.
«При партии Reform UK над нашими общественными зданиями не будет вывешиваться никаких иностранных флагов. Ваша реакция на это лишь демонстрирует, почему в первую очередь проиграли вы», — высказался он в соцсети Х.
Издание пишет, что Фараж последовательно убирает чужие флаги, в том числе украинские, со зданий местных советов в графствах, где у власти его партия.
Тем временем в Чехии еще зимой начали избавляться от украинской символики — со здания местного правительства сняли украинский флаг.