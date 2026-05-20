Минобрнауки готово обсудить возобновление с США обмена студентами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минобрнауки России выразило готовность вернуться к обсуждению договоренностей по студенческим обменам с США, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Соединенные Штаты, если американская сторона проявит соответствующий интерес. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве.
В министерстве напомнили, что в соответствии с концепцией, утвержденной президентом РФ 5 сентября 2022 года, Россия придерживается многовекторного подхода и продолжает развивать культурное, научное, образовательное и спортивное сотрудничество «с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные, в число которых входят США».
«В этой связи Минобрнауки России готово обсудить встречные шаги и договоренности по студенческим обменам, достигнутые в ходе визита депутатов Госдумы в США, в случае проявления заинтересованности с американской стороны. В настоящее время в российских университетах обучаются 97 студентов из США», — заявили в ведомстве.
Как ранее сообщала ТАСС первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»), депутаты Госдумы на встрече с конгрессменами США в марте обсудили возможность возобновления студенческих обменов. Она отмечала, что учеба по обмену поможет иностранным студентам больше узнать о России и лучше понять ее жителей. Кроме того, по ее словам, такая практика актуальна, так как компетентных специалистов становится все меньше.
Кроме того, Журова сообщала ТАСС, что делегация американских конгрессменов планировала нанести ответный визит в Россию, этот вопрос прорабатывался. По ее словам, российским парламентариям будет интересно увидеть американских коллег в Москве.