Минобрнауки готово обсудить возобновление с США обмена студентами

Как ранее сообщала ТАСС первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»), депутаты Госдумы на встрече с конгрессменами США в марте обсудили возможность возобновления студенческих обменов. Она отмечала, что учеба по обмену поможет иностранным студентам больше узнать о России и лучше понять ее жителей. Кроме того, по ее словам, такая практика актуальна, так как компетентных специалистов становится все меньше.