Кушанашвили заявил о вероломстве Долиной после ее песни о тяжелой судьбе

Журналист Отар Кушанашвили обвинил в вероломстве певицу Ларису Долину после того, как она выпустила песню «Момент истины», в тексте которой сказано о тяжелой судьбе и проклятиях толпы.
Он обратил внимание на то, что композиция начинается с фразы «казнить нельзя помиловать». По его мнению, артистка в песне намекает на скандал с критикой из-за проданной под влиянием мошенников квартиры, которую суд в итоге оставил покупательнице.
— Каким же вероломством нужно обладать! Мало того что не приносить извинения, еще и встать в позу, — возмутился Кушанашвили в своем проекте «Каково?!» на YouTube-канале.
Также телеведущий назвал Долину безблагодатным человеком.
— Я думал, она скажет: «Теперь я поняла по прошествии времени, как я по-свински себя вела». Нет! — добавил он.
7 мая сообщалось, что Лариса Долина анонсировала свою новую песню под названием «Момент истины». Фрагмент появился в ее соцсетях. Однако многие сочли, что в ней содержится попытка лирически переосмыслить скандал, связанный с квартирой в Хамовниках, а также критику, обрушившуюся на певицу в связи с этим сюжетом.