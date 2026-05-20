В ОП предложили премировать педагогические коллективы по итогам учебного года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Педагогические коллективы школ необходимо премировать в конце каждого учебного года и сделать это хорошей традицией. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Учителей необходимо премировать по итогам учебного года, и это надо делать постоянно. Надо премировать весь коллектив школы, это должно стать хорошей традицией», — сказал Гриб.
По его словам, при премировании необходимо учитывать заслуги каждого учителя. «Его рейтинг, стаж работы, нагрузку, классное руководство, ведение секций дополнительного образования», — сказал Гриб.
Он подчеркнул, что такая награда должна быть к выпускному для каждого учителя.
Ранее Гриб отмечал, что учителя средних школ, колледжей и вузов должны иметь статус государственных служащих с соответствующей пенсией и льготами. По его словам, также недопустим разрыв в зарплатах учителей в столице и в регионах.