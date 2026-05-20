МВД взял под контроль ситуацию с продлением пребывания в РФ блогера Черкашина

Миграционная служба МВД РФ возьмет на контроль ситуацию с иностранным блогером, у которого возникли проблемы с продлением срока временного пребывания в России.
Приехавший из Казахстана в Петербург блогер Иван Черкашин в соцсетях пропагандирует работу на заводе. Ему грозит выдворение из-за ошибки при оформлении въезда в декабре: его посчитали вновь прибывшим. На урегулирование ситуации повлиять не удалось.
Ведомство обратило внимание на эти публикации, сообщается в Telegram-канале миграционной службы МВД России.
Сам Черкашин называет себя популяризатором заводского труда среди молодежи. Блогер утверждает, что благодаря его контенту около 3 тыс. молодых людей устроились на заводы.
