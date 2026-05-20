Сезон дорожных работ стартовал в Чегдомыне

Ремонт дорог стартовал в угольной столице Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», рабочие бригады в Чегдомыне зашли сразу на несколько дорожных объектов.
Так, в планах на этот сезон привести в нормативное состояние асфальтовое покрытие практически на всех дорогах. В проект не попали улица Магистральная, а также находящиеся на гарантии улицы Строительная, Торговая, Театральная, проезд Центральный.
— Подрядная организация, приступившая к ремонту автодорог, намерена завершить работы 15 июня. Также после ямочного ремонта специалисты зайдут на улицу Мира, участок которой будет отремонтирован на средства краевой субсидии, которую Чегдомын получил после победы на соответствующем конкурсе, — отметили в администрации Чегдомына.
Отметим, по решению краевого Минтранса рабочий поселок Чегдомын получит более 20 млн рублей на капитальный ремонт участка по улице Мира улиц от Заводской до Центральной.
— Это довольно значимый вклад в развитие поселка, ведь сумма составляет почти 10% от его годового бюджета, — ранее рассказывали в местной администрации, отмечая, что Чегдомын стал единственным муниципалитетом в крае, которому удалось привлечь финансирование такого масштаба.
Напомним, в Чегдомыне также намерены продолжить реконструкцию взлетно-посадочной площадки до 1600 метров и выполнить ее бетонирование. Приступить к работам получится после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения госэкспертизы.