В Магадане открылась выставка об истории пожарной охраны Колымы

Гордость коллекции — настоящий ручной поршневый насос двухстороннего действия, которым тушили пожары в селе Балаганное более 70 лет назад. Первыми посетителями стали кадеты Лицея № 14 имени А. К. Болдырева. Пятиклассники с интересом слушали экскурсоводов, задавали вопросы и рассматривали экспонаты. «Очень важно, чтобы дети с ранних лет понимали ценность работы пожарных. Знакомство с историей службы воспитывает уважение к профессии и напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности», — отметили организаторы. Выставка продлится до 28 мая. Павильон открыт для всех желающих с 12:00 до 18:00 во все дни, кроме понедельника.