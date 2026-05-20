В Магадане открылась выставка об истории пожарной охраны Колымы

В Магадане в выставочном павильоне парка «Маяк» открылась экспозиция, посвящённая истории пожарной охраны региона (6+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проект реализован сотрудниками ГУ МЧС России по Магаданской области, областного пожарно спасательного центра и Музейного комплекса города Магадана. Выставка погружает посетителей в многолетнюю борьбу с огнём на Колыме — от первых пожарных дружин времён Дальстроя до современных подразделений. Среди более чем 200 экспонатов — образцы формы пожарных разных эпох: от простых брезентовых курток до огнезащитных костюмов. Представлены снаряжение и пожарно техническое вооружение: каски, топоры, дыхательные аппараты, ручные насосы. Отдельное место занимают модели пожарных машин — от советских до современных, а также печатные материалы по профилактике пожаров разных лет.
Гордость коллекции — настоящий ручной поршневый насос двухстороннего действия, которым тушили пожары в селе Балаганное более 70 лет назад. Первыми посетителями стали кадеты Лицея № 14 имени А. К. Болдырева. Пятиклассники с интересом слушали экскурсоводов, задавали вопросы и рассматривали экспонаты. «Очень важно, чтобы дети с ранних лет понимали ценность работы пожарных. Знакомство с историей службы воспитывает уважение к профессии и напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности», — отметили организаторы. Выставка продлится до 28 мая. Павильон открыт для всех желающих с 12:00 до 18:00 во все дни, кроме понедельника.
