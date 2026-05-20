Подведены итоги народного конкурса на образ и бренд главного парка Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре жюри подвело итоги творческого конкурса для дальнейшего развития и благоустройства территории парка культуры и отдыха «Судостроитель» им. В. П. Костенко. Его участниками стали школьники, студенты, дизайнеры, архитекторы, художники и просто творческие горожане, сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
«Творческий конкурс стал одним из этапов подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Он проходил в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”, который реализуется по поручению президента страны Владимира Путина», — говорится в сообщении.
В номинации «Образ будущего парка» победителем стала Анна Полещук. По ее концепции в парке выделяются зоны рекреации и тихого отдыха, культурно-развлекательная зона с летней сценой, амфитеатром, а также аттракционами, кассами и торговыми павильонами. В общественно-деловой зоне размещается выставочное пространство со свободным доступом. На территории парка предусмотрены детские площадки для разных возрастов, спортивная зона, пешеходный мост, «сухой» фонтан (пешеходный фонтан), восстановленная чаша существующего фонтана, скульптурная группа «Мальчик с осетром» и озеленение.
В номинации «Бренд парка» победу одержал проект «Тот самый парк» Виктора Давыдова. Победившая концепция призывает посмотреть на значение и функционал парка через призму привлечения молодежи города и свободы их творческого выражения.
Работы победителей и всех участников конкурса направлены в архитектурное бюро, которое готовит сейчас проект благоустройства парка. Идеи комсомольчан помогут городу победить во Всероссийском конкурсе и получить в качестве награды денежный грант в размере 300 млн рублей на благоустройство парка «Судостроитель».
Напомним, парк «Строитель» был разбит в 1938 году рядом с только что построенным Домом Красной армии. В конце 40-х годов Дом культуры был передан одной из крупнейших строительных организаций региона — Стройтресту № 6 и переименован в ДК «Строитель». Тогда же нынешнее название получил и находящийся рядом парк. Долгие годы он был одним из любимых мест отдыха комсомольчан. Но уже более 30 лет парк находится в запустении.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что благоустройство парка — это один из пунктов раздела комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.