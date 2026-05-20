Подведены итоги народного конкурса на образ и бренд главного парка Комсомольска-на-Амуре

Напомним, парк «Строитель» был разбит в 1938 году рядом с только что построенным Домом Красной армии. В конце 40-х годов Дом культуры был передан одной из крупнейших строительных организаций региона — Стройтресту № 6 и переименован в ДК «Строитель». Тогда же нынешнее название получил и находящийся рядом парк. Долгие годы он был одним из любимых мест отдыха комсомольчан. Но уже более 30 лет парк находится в запустении.