Здание усадьбы Рукавишникова выставили на торги в Нижнем Новгороде

Здание по улице Большая Печерская, 21 в Нижнем Новгороде планируется продать на торгах. Соответствующее объявление размещено на сайте Авито.
Деревянный особняк является частью архитектурного ансамбля в эклектичном стиле, построенного во второй половине XIX века. Его владельцев был промышленник Владимир Рукавишников, а позднее — купцы Солины.
Сейчас «Дом В.M. Рукавишникова» находится в государственной собственности Нижегородской области, является объектом культурного наследия (ОКН). Ранее в нем размещалась экспозиция историко-архитектурного музея-заповедника.
Одноэтажное деревянное здание обшито досками, имеет мансардные помещения, два мезонина и каменный подвал. Реализуется на электронных торгах в форме конкурса, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Начальная цена — 69 090 000 рублей.
Существенным условием продажи является обязанность нового собственника использовать здание исключительно в соответствии с целевым назначением: художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и воспитанию.
