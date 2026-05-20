Здание усадьбы Рукавишникова выставили на торги в Нижнем Новгороде

Покупатель будет обязан использовать его исключительно в соответствии с целевым назначением.

Здание по улице Большая Печерская, 21 в Нижнем Новгороде планируется продать на торгах. Соответствующее объявление размещено на сайте Авито.

Деревянный особняк является частью архитектурного ансамбля в эклектичном стиле, построенного во второй половине XIX века. Его владельцев был промышленник Владимир Рукавишников, а позднее — купцы Солины.

Сейчас «Дом В.M. Рукавишникова» находится в государственной собственности Нижегородской области, является объектом культурного наследия (ОКН). Ранее в нем размещалась экспозиция историко-архитектурного музея-заповедника.

Одноэтажное деревянное здание обшито досками, имеет мансардные помещения, два мезонина и каменный подвал. Реализуется на электронных торгах в форме конкурса, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Начальная цена — 69 090 000 рублей.

Существенным условием продажи является обязанность нового собственника использовать здание исключительно в соответствии с целевым назначением: художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и воспитанию.

Недавно здание-ОКН на улице Рождественской выставили на торги.