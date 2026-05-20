Проезд грузовиков по Хабаровску будет ограничен до конца лета

Жара выше 32 градусов для Хабаровска в июне и июле — дело обычное, а значит, ограничения будут действовать регулярно. Каждый такой день — это риск для дорожного покрытия, которое под тяжестью груженых фур продавливается и идёт трещинами. Одна фура, проехавшая по размягченному асфальту, способна нанести больше вреда, чем сотня легковушек за месяц.