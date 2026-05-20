Проезд грузовиков по Хабаровску будет ограничен до конца лета

Водителям фур советуют заранее сверяться с прогнозом погоды и планировать маршруты с учетом новых требований.

С 25 мая по 31 августа в Хабаровске вводится временный запрет на движение тяжеловесного транспорта по дорогам местного значения. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать не постоянно, а в те дни, когда дневная температура воздуха поднимется выше 32 градусов по Цельсию. Как пояснили в ГАИ, именно в такую жару асфальтобетонное покрытие теряет несущую способность и разрушается под колесами многотонных машин.

Под запрет попадают транспортные средства, у которых нагрузка на ось превышает допустимые нормы, установленные в России. Водителям фур советуют заранее сверяться с прогнозом погоды и планировать маршруты с учетом новых ограничений. Иначе можно не только получить штраф, но и оставить после себя испорченную дорогу, ремонтировать которую придется за бюджетный счет.

Жара выше 32 градусов для Хабаровска в июне и июле — дело обычное, а значит, ограничения будут действовать регулярно. Каждый такой день — это риск для дорожного покрытия, которое под тяжестью груженых фур продавливается и идёт трещинами. Одна фура, проехавшая по размягченному асфальту, способна нанести больше вреда, чем сотня легковушек за месяц.