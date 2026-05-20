Кандидатура президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС с Россией безосновательна и оторвана от реальности. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Выбор кандидатуры президента Стубба на роль переговорщика изданием Politico безоснователен, если не считать его публичности и фаворитизма круга друзей, в который он входит. Выбор не основан на заслугах и оторван от реальности», — сказал политик для РИА Новости.
Политик назвал Стубба «наиболее экстремистским и атлантистским» главой государства, который когда-либо был у Финляндии. Мема отверг и кандидатуру главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что он готов видеть переговорщиком от Евросоюза с Москвой бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.