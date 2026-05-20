Сезон наблюдения серебристых облаков начнется в июне

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Июнь откроет сезон наблюдения серебристых облаков, который продлится в течение всего лета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Серебристые облака — это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли. Такие объекты видны на фоне зари светлыми и будто бы светящимися. Они являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы.
«Для тех районов, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические, открывается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода, а наибольшая вероятность созерцать их приходится на конец июня», — сказали ТАСС в планетарии.
При этом астрономические наблюдения в средних и северных широтах в июне вести проблематично из-за белых ночей и полярного дня. На небе можно будет увидеть только яркие объекты — Солнце, Луну, иногда Венеру.