В Приморье отловили заходившего в села тигра

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Амурского тигра, заходившего в села, изъяли из дикой природы в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.
«В 3 часа ночи 20 мая в районе села Кугуки специалисты охотнадзора изъяли молодого самца амурского тигра Ранее тигр заходил в сёла Кугуки, Борисовка и Линевичи Уссурийского городского округа», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что при предварительном осмотре у самца тигра травм не обнаружили. Специалисты доставили хищника в центр реабилитации «Тигр» в селе Алексеевка. Там тигру проведут осмотр и примут решение о его дальнейшей судьбе.