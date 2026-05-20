В Приморье отловили заходившего в села тигра

При предварительном осмотре у животного травм не обнаружили.

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Амурского тигра, заходившего в села, изъяли из дикой природы в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.

«В 3 часа ночи 20 мая в районе села Кугуки специалисты охотнадзора изъяли молодого самца амурского тигра Ранее тигр заходил в сёла Кугуки, Борисовка и Линевичи Уссурийского городского округа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при предварительном осмотре у самца тигра травм не обнаружили. Специалисты доставили хищника в центр реабилитации «Тигр» в селе Алексеевка. Там тигру проведут осмотр и примут решение о его дальнейшей судьбе.