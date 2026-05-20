В Хабаровском крае батареи остыли в десяти районах

Десять муниципальных образований Хабаровского края официально завершили отопительный сезон. В списке — Амурский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский и Комсомольский районы, Бикинский и Солнечный округа, а также оба главных города региона — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Всего из 318 котельных в крае остановили 210, и цифра эта с каждым днём растёт.
Решение об отключении тепла принимают сами муниципалитеты, и главный ориентир здесь — стабильная среднесуточная температура. Пока южные и центральные районы уже перешли на летний режим, северные территории продолжают отапливаться. Там отопительный сезон может затянуться до первой декады июня, потому что столбик термометра всё ещё не дотягивает до нужных значений.
Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ, план подготовки к следующему отопительному сезону уже свёрстан. Графики ремонтов и профилактики размещены на сайтах муниципалитетов, теплоснабжающих и теплосетевых организаций. В рамках подготовки к зиме 2026−2027 годов предстоит привести в порядок 318 котельных и 65 дизельных электростанций, а также капитально отремонтировать 306,5 километра сетей — сюда входят теплотрассы, линии электропередачи, водопровод и канализация.
На эти цели по поручению губернатора Дмитрия Демешина 11 муниципальным образованиям выделили около 134 миллионов рублей краевой субсидии. Деньги направлены на 24 мероприятия по снижению аварийности на коммунальной инфраструктуре. Общая же стоимость всех ремонтных и профилактических работ превышает 192 миллиона рублей. Сумма солидная, но для спокойного прохождения зимы — в самый раз.